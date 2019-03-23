نادي الهلال يتعثر أمام أحُد ويشعل قمة ترتيب الدوري السعودي قبل ملاقاة النصر

نادي الهلال يتعثر أمام أحُد ويشعل قمة ترتيب الدوري السعودي قبل ملاقاة النصر

المصدر: رويترز

تعثر نادي الهلال، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل سلبيًا مع ضيفه أحُد متذيل الترتيب في مباراة مؤجلة اليوم السبت قبل أيام على لقاء القمة أمام النصر.

وسقط الهلال في فخ التعادل لكنه ظل في الصدارة برصيد 57 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن النصر قبل قمة الحسم أمام النصر ملاحقه المباشر يوم الجمعة المقبل بينما ظل أحُد في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

وألغى الحكم هدفًا للمهاجم الإسباني البديل جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من حدود منطقة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأهدر لاعبو الهلال العديد من الفرص السهلة على مدار الشوطين أبرزها ركلة حرة نفذها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 81 وردت من العارضة.

وبعدها بدقيقتين سدد المدافع ياسر الشهراني في الشباك الخارجية لمرمى أحُد.

وتصدى عبد الله العويشير حارس أحُد للعديد من الفرص، وكان بطلًا لاشتباك مع لاعبي الهلال كاد أن يتطور عقب صفارة النهاية، وأثار جماهير أصحاب الأرض باحتفاله بنقطة التعادل.

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