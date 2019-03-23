نادي الهلال يتعثر أمام أحُد ويشعل قمة ترتيب الدوري السعودي قبل ملاقاة النصر

تعثر نادي الهلال، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل سلبيًا مع ضيفه أحُد متذيل الترتيب في مباراة مؤجلة اليوم السبت قبل أيام على لقاء القمة أمام النصر.

وسقط الهلال في فخ التعادل لكنه ظل في الصدارة برصيد 57 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن النصر قبل قمة الحسم أمام النصر ملاحقه المباشر يوم الجمعة المقبل بينما ظل أحُد في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

وألغى الحكم هدفًا للمهاجم الإسباني البديل جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من حدود منطقة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

الملخص المختصر لمواجهة #الهلال_احد

شاهد الملخص الكامل من خلال الرابط :https://t.co/S0DcTm6YeC pic.twitter.com/mrjW9URuFK — دوري بلس (@dawriplusksa) March 23, 2019

وأهدر لاعبو الهلال العديد من الفرص السهلة على مدار الشوطين أبرزها ركلة حرة نفذها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 81 وردت من العارضة.

وبعدها بدقيقتين سدد المدافع ياسر الشهراني في الشباك الخارجية لمرمى أحُد.

وتصدى عبد الله العويشير حارس أحُد للعديد من الفرص، وكان بطلًا لاشتباك مع لاعبي الهلال كاد أن يتطور عقب صفارة النهاية، وأثار جماهير أصحاب الأرض باحتفاله بنقطة التعادل.