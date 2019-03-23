العويشير حارس أحُد يستفز جمهور الهلال باحتفاله ولاعبو الأخير يشتبكون معه (فيديو)

استفز عبدالله العويشير، حارس مرمى فريق أحُد السعودي، جمهور نادي الهلال، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، في الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وظهر اللاعب يقفز بطريقة احتفالية غريبة أمام الجمهور، وهو الذي قابله مشجعو الزعيم بغضب شديد وألقوا عليه بعض الزجاجات، كما حاول لاعبو الهلال الاشتباك مع العويشير بسبب ما فعله.

تعثر الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالتعادل سلبيًا مع ضيفه أُحد متذيل الترتيب في مباراة مؤجلة اليوم السبت قبل أيام على لقاء القمة أمام النصر.

وسقط الهلال في فخ التعادل لكنه ظل في الصدارة برصيد 57 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن النصر، قبل قمة الحسم أمام النصر ملاحقه المباشر يوم الجمعة المقبل، بينما ظل أُحد في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

وألغى الحكم هدفًا للمهاجم الإسباني البديل جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من حدود منطقة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأهدر لاعبو الهلال العديد من الفرص السهلة على مدار الشوطين، أبرزها ركلة حرة نفذها الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 81 وردت من العارضة.

وبعدها بدقيقتين سدد المدافع ياسر الشهراني في الشباك الخارجية لمرمى أُحد.

#الهلال_احد

إداري الهلال المفرج واللاعب البريك وبوتيا يتهجمون على حارس أُحد العويشير بعد المباراة !!! pic.twitter.com/sjPPBMpt5X — Ⓜ️ Ali (@aborawad95) March 23, 2019

وتصدى عبد الله العويشير حارس أُحد للعديد من الفرص وكان بطلًا لاشتباك مع لاعبي الهلال، كاد أن يتطور عقب صفارة النهاية وأثار جماهير أصحاب الأرض باحتفاله بنقطة التعادل.