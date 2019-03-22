مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي.. ماجد ناصر يُجبر الحكم على عدم لعب ركلة جزاء (فيديو)

انفعل ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي دبي، على حكم مباراة فريقه أمام الوحدة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي 2018/2019.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الوحدة مع نهاية الشوط الثاني، ولكن الحارس الشبابي رفض أن يتم تنفيذ الركلة قبل أن يتم اللجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة القرار.

وبالفعل لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو الموجودة على استاد هزاع بن زايد بالعين، وقرر التراجع عن قراره.

في لقطة طريفة..#ماجد_ناصر يرفض تنفيذ ركلة الجزاء ويطلب من الحكم الرجوع لمشاهدة اللقطة#الوحدة_شباب_الأهلي#نهائي_كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/RBfsUvw88h — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وتغلب الوحدة 4/1 على بني ياس في نصف النهائي، في حين تجاوز شباب الأهلي دبي منافسه النصر بركلات الترجيح 3/1، بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

والوحدة، هو حامل لقب النسخة الأخيرة، وقد حقق اللقب مرتين، في حين يملك شباب الأهلي دبي 3 ألقاب في البطولة، آخرها موسم 2016/2017، هو الأكثر فوزًا بهذه البطولة التي ظهرت مع تطبيق نظام الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008/2009.