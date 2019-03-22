بعد تصريحات سعود آل سويلم.. شاهد صور ملعب جامعة نورة الذي قد يلعب عليه النصر‎

بعد تصريحات سعود آل سويلم.. شاهد صور ملعب جامعة نورة الذي قد يلعب عليه النصر‎

المصدر: فريق التحرير

قال سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، إن ناديه قد ينتقل للعب على ملعب جامعة نورة بدلًا من الإستاد الحالي (الملز).

وأثارت تصريحات آل سويلم تفاعل جماهير النصر، الذين يرى عدد منهم أن الملعب أقل من عادي، وأن المدرجات من جهة واحدة فقط، وهو ما لا يناسب النصر صاحب الجماهيرية الكبيرة.

وأشار آل سويلم في برنامج ”كورة“ على قناة روتانا خليجية“، إلى أنه اتفق مع رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على تطوير ملعب ”الرمز“، مبينًا أن النصر ينوي استئجار ملعب، وأن الخيارات انحصرت بين ملعبي جامعة الأميرة نورة وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود.

ويبدو أن النصر يريد السير على خطى الهلال، الذي انتقل إلى إستاد جامعة الملك سعود.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 55 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، والذي لعب مباراة أقل.

وقال حساب باسم مورينيو العريجا: ”ملعب جامعة الإمام بمضمار و دون مدرجات خلف المرمى، لكنه أنسب من ملعب جامعة الأميره نورة“.

وقال حساب آخر : ”والله ماش يالسويلم جماهيرك تسميك الشامخ وآخر شيء تبي يكون ملعب النصر هو ملعب جامعة نورة وتكلج واجد رُغم أن اللقاء تسجيل وتنكت تقول عطيف والعابد اتفقوا معنا؟ .. بلعب سوني كفايه“.

بينما قال حساب باسم حاشر: ”أتمنى إذا أخذ النصر ملعب جامعة نورة أن يتم تكريم الكوتش علي كميخ فهو صاحب الفكرة وأول المطالبين بالملعب“.

وكتب حساب باسم وائل ”أتمنى من السويلم يستأجر ملعب جامعة نورة؛ لأن ملعب الإمام سيئ جدًا، وتسويقيًا يستطيع زيادة شعبية النادي عند النساء.. بتصير جامعة نورة ند لسعود عن طريق نادي النصر“.

ويلتقي الهلال والنصر يوم الجمعة المقبل، في لقاء مهم على لقب الدوري السعودي.

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