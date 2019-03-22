بعد تصريحات سعود آل سويلم.. شاهد صور ملعب جامعة نورة الذي قد يلعب عليه النصر‎

قال سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، إن ناديه قد ينتقل للعب على ملعب جامعة نورة بدلًا من الإستاد الحالي (الملز).

وأثارت تصريحات آل سويلم تفاعل جماهير النصر، الذين يرى عدد منهم أن الملعب أقل من عادي، وأن المدرجات من جهة واحدة فقط، وهو ما لا يناسب النصر صاحب الجماهيرية الكبيرة.

وأشار آل سويلم في برنامج ”كورة“ على قناة روتانا خليجية“، إلى أنه اتفق مع رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على تطوير ملعب ”الرمز“، مبينًا أن النصر ينوي استئجار ملعب، وأن الخيارات انحصرت بين ملعبي جامعة الأميرة نورة وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود.

ويبدو أن النصر يريد السير على خطى الهلال، الذي انتقل إلى إستاد جامعة الملك سعود.

ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 55 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، والذي لعب مباراة أقل.

وقال حساب باسم مورينيو العريجا: ”ملعب جامعة الإمام بمضمار و دون مدرجات خلف المرمى، لكنه أنسب من ملعب جامعة الأميره نورة“.

وقال حساب آخر : ”والله ماش يالسويلم جماهيرك تسميك الشامخ وآخر شيء تبي يكون ملعب النصر هو ملعب جامعة نورة وتكلج واجد رُغم أن اللقاء تسجيل وتنكت تقول عطيف والعابد اتفقوا معنا؟ .. بلعب سوني كفايه“.

بينما قال حساب باسم حاشر: ”أتمنى إذا أخذ النصر ملعب جامعة نورة أن يتم تكريم الكوتش علي كميخ فهو صاحب الفكرة وأول المطالبين بالملعب“.

وكتب حساب باسم وائل ”أتمنى من السويلم يستأجر ملعب جامعة نورة؛ لأن ملعب الإمام سيئ جدًا، وتسويقيًا يستطيع زيادة شعبية النادي عند النساء.. بتصير جامعة نورة ند لسعود عن طريق نادي النصر“.

ويلتقي الهلال والنصر يوم الجمعة المقبل، في لقاء مهم على لقب الدوري السعودي.

ملعب جامعة نورة اقل من عادي والمدرجات من جهه وحده فقط وفيه مضمار

وملعب جامعة الامام تصميمه قديم وفيه مضمار بعد وانا اشوف كلهم مايصلحون للاسف الا في حال انك بتطورها هنا عاد كلام ثاني#سعود_السويلم_في_كوره_روتانا pic.twitter.com/hMfTpljxXy — fahad alshemaisi فهد الشميسي (@ABO_FI9L) ٢٢ مارس ٢٠١٩

#الشامخ_كبير_الرياض_بروتانا

ملعب جامعة الامام بمضمار

و بدون مدرجات خلف المرمى

لكنه أنسب من ملعب جامعة الاميره نوره pic.twitter.com/eSQInbCN6A — مورينهو العريجا !! (@offensive_coach) ٢١ مارس ٢٠١٩

اتمنى من السويلم يستأجر ملعب جامعة نورة لأن ملعب الإمام سيء جدا، وتسويقيا يستطيع زيادة شعبية النادي عند النساء.. بتصير جامعة نورة ند لسعود عن طريق نادي النصر.. #السويلم_ضيف_برنامج_كورة — Wa’el AlRuwaili وَائــل (@_itswa2l) ٢١ مارس ٢٠١٩

#الشامخ_كبير_الرياض_بروتانا

ملعب جامعة الاميره نوره

بمضمار و بمدرجات من جهه واحده فقط

و الارضيه لك عليها

يبي له شغل جبار … pic.twitter.com/pe5RxOzOQN — مورينهو العريجا !! (@offensive_coach) ٢١ مارس ٢٠١٩

والله ماش يالسويلم جماهيرك تسميك الشامخ وآخر شيء تبي يكون ملعب النصر هو ملعب جامعة نورة وتكلج واجد رُغم أن اللقاء تسجيل وتنكت تقول عطيف والعابد اتفقو معنا؟ .. بلعب سوني كفايه

ضحك أرجوك — Mjyd (@Mjy7d) ٢١ مارس ٢٠١٩