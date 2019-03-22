سعود آل سويلم رئيس نادي النصر يكشف علاقته برئيس الهلال ومستقبل محمد السهلاوي ويكشف ”لوبي“ يعمل ضد العالمي (فيديو)

تحدث سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي في لقاء تلفزيوني مطول عن أمور كثيرة تخص العالمي.

وقال آل سويلم في لقاء مع برنامج ”كورة“ على ”قناة روتانا خليجية“، أمس الخميس، أن إدارة النصر تخطط للإبقاء على المدرب البرتغالي روي فيتوريا لـ 3 سنوات مهما كانت نتائجه الحالية مع الفريق.

وعن احتفالات محمد بن فيصل رئيس الهلال قال آل سويلم: ”أبو سلطان عزيز وغالي، لو الهلال يسجل في آخر الدقائق أتوقع أن يفاجئنا ويرقص رقصة ”مايكل“، وأن ما يحدث بينهما مزح بين الأخوة وليس مهاترات“.

وتحدث آل سويلم عن محمد السهلاوي وقال: ”إذا كان يريد الاستمرار في النصر فعليه أن يتجاوز برنامج اللياقة المعد له، وإذا خرج من النادي فسيخرج من الباب الكبير، محمد السهلاوي نجم وله كل الاحترام والتقدير ولكنه متأثر من ناحية اللياقة لعدم حصوله على الراحة“.

وعن تغريدة ”الروج“ الموجهة للهلال قال: ”كانت نصيحة لنادي الهلال الشقيق، لأن الهلال متابع من الأندية الخليجية“.

وأوضح آل سويلم أن النصر يتعرض للظلم وقال: ”“هناك ”لوبي“ قوي داخل اتحاد القدم يعمل ضد نادي النصر، وهؤلاء الـ 3 من نقلوا مباراة النصر مع أُحد للمجمعة، وهم الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم قصي الفواز، وعبدالمجيد منصور عضو لجنة المسابقات ومحمد الشيخ المتحدث باسم الاتحاد“ كما أوضح أن النصر أقل الأندية الكبار دعمًا من قبل الهيئة العامة للرياضة، مشيرًا إلى أن ذلك أثّر في عدم تعاقدهم مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال حاليًا، ودجانيني تافاريس مهاجم الأهلي.

كما كشف آل سويلم أن إدارته قد توصلت لاتفاق مع ثنائي منافسه الهلال عبدالله عطيف ونواف العابد، لكن الصفقتين لم تنجحا بسبب ميثاق الشرف الصحفي الذي كانت الهيئة العامة قد فرضته على الأندية.

وأشار آل سويلم أنه سيترشح لرئاسة نادي النصر لـ 4 سنوات المقبلة، ودعا لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة الكرة بالاستعانة بحكام تقنية الفيديو المساعد ”VAR“، بحيث لم يسبق لهم أن أداروا مباريات في السعودية، أو يكون تصنيفهم وسمعتهم وكفاءتهم عالية.

وقال آل سويلم إن الهلال أكثر المستفيدين من تواجد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، في رئاسة لجنة الحكام قبل أن يغادر منصبه في فبراير الماضي، لكنه أوضح أن كلاتنبيرغ ما زال يعمل في إدارة اختيار الحكام حتى بعد إقالته.

وأشار آل سويلم إلى أنه اتفق مع رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على تطوير ملعب ”الرمز“، مبينًا أن النصر ينوي استئجار ملعب، وأن الخيارات انحصرت بين ملعبي جامعة الأميرة نورة وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود.

ولم يخف آل سويلم تدخل ناديه في صفقة الهلال مع الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري)، وأوضح أن النصر تدخل بهدف رفع قيمة اللاعب الإماراتي على الهلال وهو ما نجح فيه، وأن هذا كان ردًا على تدخل الهلال في صفقات النصر.

وعن ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر قال: ”نحترم ماجد عبدالله وآراءه، ولكن القرار الذي نراه مناسبًا في نادي النصر نتخذه“.

وعن اتهام نادي النصر بالتباكي قال آل سويلم: ”كل من يتهم نادي النصر بأنه يتباكى على التحكيم، أبصم على العشرة لو تعرض لـ 5% من الظلم الذي تعرضنا له ”ممكن يجيبون حياة الفهد ويسون دراما“.

وأشار آل سويلم إلى أنه لم يشبه جمهور الهلال بـ ”السلق.

وكان السويلم قد أثار ضجة بعدما نشر تغريدة قال فيها: ”ثقتكم في إدارتكم يجب أن تكون في الحلوة والمرة، نحن نعمل، نصيب ونخطي، حضوركم المدرج ودعمكم هو المقياس والداعم الحقيقي ادعموا ناديكم ولاعبيكم واتركوا عنكم ”السلق“ الذين يحاولون الإساءة وهز استقرار البيت النصراوي، لتنشغلوا خارج الميدان“.

وقال آل سويلم: ”لم أقصد الإساءة لجمهور الهلال ولم أشبه بالسلق، السلق عارفين نفسهم وكان موضوع السلق بعد تعاقد النصر مع حمدالله والدويلة اشتغلت ودشنوا هاشتاقات مسيئة للاعب ولنادي النصر فأنا كتبت هذا لكل مسيء للنصر“.