زوران ماميتش يكشف موقف كارلوس إدواردو من مباراة الهلال والنصر

طمأن المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال جماهير الزعيم بشأن جاهزية البرازيلي كارلوس إدواردو، لمواجهة منافسه النصر، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال زوران في مؤتمر صحفي إن إدواردو سيشارك غدًا الجمعة في تدريبات الهلال الجماعية، لكنه لن يشارك في مواجهة أحد بعد غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري.

وكان الهلال قد أعلن أن اللاعب البرازيلي سيجري أشعة، السبت، على موضع إصابته، للاطمئنان على شفائه، بعد أن خضع لبرنامج تأهيلي لدى الطبيبة ”ماريانا“ في صربيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 56 نقطة من 23 مباراة، مقابل 55 للنصر من 24 مباراة، على أن يلتقيا يوم 29 مارس.

ويستعد الهلال لمواجهة أحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24، على ملعب جامعة الملك سعود، السبت.