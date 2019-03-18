الوليد بن طلال جاهز لشراء نادي الهلال السعودي (فيديو)

قال رجل الأعمال السعودي الشهير، الوليد بن طلال، الإثنين، إنه مستعد لشراء نادي الهلال السعودي حال تقرر تخصيص الأندية السعودية.

وأضاف رجل الأعمال في برنامج ”في الصورة“ على قناة ”روتانا خليجية“: ”إذا تم تخصيص الأندية السعودية اليوم فمن الغد سأشتري نادي الهلال“.

وأكد الوليد، وهو رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة ”المملكة القابضة“ التي ترعى نادي الهلال، أن الهلال جاهز ليكون ناديًا مضاهيًا لأكبر الأندية الأوروبية مثل برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي، لذلك فإنه يرغب الاستثمار في نادي الوطن وزعيم القارة الآسيوية الهلال“.

وأشار الوليد بن طلال إلى أنه عُرض عليه شراء عدد من الأندية الأوروبية لكنه رفض، دون أن يكشف أسماء هذه الأندية، وقال: ”لماذا أشتري في الخارج ونحن نعزز المؤسسات السعودية لأن تكون قوية؟.

كما أكد الوليد بن طلال أن الرياضة السعودية أصبحت في ”الحضيض“، حسب وصفه، مؤكدًا أنها أصبحت كذلك منذ أن تم الاستغناء عن تركي آل الشيخ، من هيئة الرياضة السعودية.

وأضاف ”لست راضيًا عن حال الرياضة السعودية، وعن طريقة النهوض بها قال إنها تحتاج إلى تخصيص وتخطيط، والتخطيط لابد أن يكون على المدى الطويل بوجود مدرب مثلًا بخطة على مدى 4 سنوات وليس الإطاحة به منذ أول هزائمه.