موجز أخبار الهلال والنصر والمنتخب السعودي اليوم

تستعد الأندية السعودية لاستئناف مباريات الدوري المحلي بخوض المرحلة 25 من المسابقة التي يتصدرها الهلال حامل اللقب ويطارده النصر لكن ”الأخضر“ يستعد لمواجهة ودية أمام الإمارات يوم الخميس.

واختتم المنتخب الأول تحضيراته، لمواجهة منتخب الإمارات وديًا على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبدأ التدريب الأخير في أبوظبي بمشاركة المهاجم حسن شراحيلي بعد انتهاء مشاركته مع ناديه، بتمارين الإحماء، تلاها تمرين خاص للتمرير والاستحواذ على الكرة، قبل أن يقسم المدير الفني يوسف عنبر اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة على منتصف الملعب.

وكانت بعثة ”الأخضر“ قد وصلت أبوظبي لاستكمال برنامج الإعداد المتزامن مع أجندة الاتحاد الدولي ”الفيفا“ لشهر مارس/ آذار، إذ يمتد المعسكر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.

من ناحية أخرى أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال دخل ضمن خيارات الاتحاد السعودي لتدريب ”الأخضر“ خلفا لخوان أنطونيو بيتزي.

أخبار النصر

وفي النصر توج الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بجائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية 24 بعد تسجيله ”سوبر هاتريك“ في مرمى الوحدة بينما فاز مدربه البرتغالي روي فيتوريا بجائزة أفضل مدرب في الجولة ذاتها.

وطمأنت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي جماهير الفريق بشأن قدرة اللاعب المغربي نور الدين إمرابط على التواجد في مباراة الديربي القادمة للفريق أمام الهلال، يوم 29 مارس الجاري.

وبين طبيب المنتخب المغربي أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ، بعد مشاركته مع النصر في مباراة الفريق الأخيرة ضد الوحدة.

أخبار الهلال

يأتي ذلك في الوقت الذي استأنف فيه الهلال تدريباته بعد فترة راحة سلبية عقب الفوز بهدف نظيف على الأهلي يوم الأحد الماضي في ذهاب قبل نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وبدأ بيع تذاكر مباراة الفريق أمام أحد ضمن مواجهات الجولة المقبلة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.