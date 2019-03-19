استبعاد وليد باخشوين من معسكر المنتخب السعودي

أعلن يوسف عنبر، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد اللاعب وليد باخشوين، لاعب وسط نادي الوحدة من معسكر الأخضر الحالي في مدينة الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر ”تويتر“، أن عنبر قرر استبعاد باخشوين من تدريبات الأخضر بناءً على التقرير المقدَّم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وكان الجزء الأول من معسكر المنتخب السعودي انطلق يوم أمس، وسيستمر حتى غدٍ الأربعاء.

???? | قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يوسف عنبر استبعاد لاعب خط الوسط وليد باخشوين من معسكر المنتخب المقام حاليًا بالرياض، بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب. — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 19, 2019

كما أن الجزء الثاني من معسكر المنتخب السعودي سيبدأ يومي 20 و21 مارس، حيث ستتم إقامتهما في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وسيكون الجزء الثالث من معسكر الأخضر ابتداءً من يوم الجمعة المقبل حتى الـ26 من شهر مارس.

وسيستهل الأخضر مبارياته الدولية بعد وداع بطولة كأس آسيا، بمواجهة المنتخب الإماراتي، يوم الخميس المقبل، في مدينة أبوظبي، ثم مواجهة منتخب غينيا الإستوائية، يوم الاثنين المقبل.

وسيتولَّى المدرب يوسف عنبر تدريب الأخضر في لقاءي الإمارات وغينيا الإستوائية بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.