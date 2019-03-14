مفاجآت مدوية في قائمة المنتخب السعودي لمباراتي الإمارات وغينيا الاستوائية

أعلن يوسف عنبر، مدرب منتخب السعودية المؤقت، تشكيلة من 23 لاعبًا لخوض مباراتين وديتين لكرة القدم أمام الإمارات وغينيا الاستوائية هذا الشهر.

وشهدت التشكيلة مفاجآت مدوية، حيث شهدت تواجد عدد من اللاعبين الشبان قليلي الخبرة، بينما غاب نجوم الصف الأول الذين شاركوا في كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

وستلعب السعودية في ضيافة الإمارات في أبوظبي يوم الخميس المقبل، قبل أن تلعب على أرضها في الرياض بعد ذلك بأربعة أيام مع غينيا الاستوائية.

وتولى عنبر منصبه الحالي أمس الأربعاء، ولم يكشف الاتحاد السعودي بعد عن موعد تعيين مدرب بشكل دائم خلفًا لخوان أنطونيو بيتزي، الذي رحل بعد الخروج من دور الستة عشر في كأس آسيا بالهزيمة 1-صفر أمام اليابان في يناير كانون الثاني.

وقاد بيتزي المنتخب السعودي في كأس العالم العام الماضي، حيث خسر مباراتين أمام روسيا وأوروجواي، وفاز على مصر، ليقرر الاتحاد السعودي تمديد عقده حتى كأس آسيا.

لكن الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام قطر في ختام دور المجموعات، واليابان في دور الستة عشر، دفعت الاتحاد السعودي لعدم تجديد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني.

وجاءت تشكيلة السعودية على النحو التالي:

حراس مرمى: مصطفى ملائكة وعبد الله الصالح وعبد الله الجدعاني.

مدافعون: يزيد البكر ومد الله العليان ومحمد الخبراني وزياد الصحفي ومتعب المفرج وسلطان الغنيمان وبندر المطيري وعبد الله الشامخ.

لاعبو الوسط: وليد باخشوين وفارس العياف ونايف هزازي وعلي هزازي وأحمد الزين وسلطان مندش وأسامة الخلف وربيع السفياني ومنصور حمزي وحسن الحبيب.

مهاجمون: عبد الفتاح آدم وحسن شراحيلي.