النادي الأهلي السعودي يعلن رسميًا عن مدة غياب عمر السومة

كشف النادي الأهلي السعودي، عن مدة غياب مهاجمه السوري عمر السومة عن الملاعب، بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به في مباراة الهلال.

وقال الحساب الرسمي لأهلي جدة على ”تويتر“، إن السومة سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين، وذلك بعد ان أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عن إصابته بالتواء في الكاحل.

وكان السومة قد غادر مصابًا مباراة فريقه مع الهلال، التي جرت، يوم الأحد الماضي، وانتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف، في ذهاب دور نصف نهائي كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال.

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة السومة بإلتواء في الكاحل..#طهور_لا_بأس_ياعقيد pic.twitter.com/B2BekMZ38x — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 19, 2019

وأضاف حساب النادي: ”أثبتت الفحوصات التي أجراها السومة، أن إصابته عبارة عن التواء في الكاحل“.

وتابع: ”أكد رئيس الجهاز الطبي في النادي الدكتور حاتم جمعة، أن عمر السومة يحتاج إلى أسبوعين علاج وتأهيل قبل العودة من جديد إلى الملاعب“.

ولن يشارك السومة، في مواجهتي الأهلي أمام الرائد والفيحاء، وستكون عودته قبل مواجهة الشباب في الدوري، وبالتالي سيتمكن اللاعب من المشاركة في لقاء الهلال في الدوري والبطولة العربية.

وكان اتحاد الكرة السوري، قد أعلن مسبقًا أن عمر السومة سيغيب عن ”نسور قاسيون“ في دورة الصداقة الودية الدولية، التي تنطلق الأربعاء المقبل، في مدينة البصرة العراقية بسبب الإصابة.