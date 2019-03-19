الكشف عن مدة غياب عمر السومة عن النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية طبيعة إصابة عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

وخرج السومة مصابًا خلال مباراة الفريق مع الهلال بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقالت صحيفة الرياضية إن السومة يعاني من تمزق في أربطة المفصل، سيبعده عن الملاعب لمدة من 15 إلى 20 يومًا.

وسيغيب السومة بالتالي على الأقل عن مباريات منتخب سوريا الودية خلال التوقف الدولي الحالي.

وبسبب تلك الإصابة سيغيب اللاعب أيضًا عن مباراتي الأهلي في الدوري أمام الرائد والفيحاء، وهناك احتمالية لعدم قدرته على المشاركة في لقاء بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.