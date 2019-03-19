بعد سبه مغردًا.. الوحدة السعودي يعلن إقالة أحمد حسام ميدو

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المصري أحمد حسام “ ميدو “ مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

كان ميدو أثار جدلًا بالأمس، حينما سبَّ مغرّدًا، ثم أعلن بعد ذلك أنَّ حسابه تعرَّض للاختراق.

قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام “ ميدو “ مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019

وقال ميدو عبر تويتر -بعد دقائق من سب مغرد طالبه بالرحيل عن الوحدة- إنه تمَّ استرجاع حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بعدما تعرّض للاختراق.

وكتب ميدو على ”تويتر“: ”الحمد لله تم استرجاع حسابي“.

وكان ميدو سبَّ أحد المغردين بألفاظ نابية، بعد أن طلب منه المغرد الرحيل عن الوحدة.

وتسبب تصرف ميدو في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

وخسر ميدو مع الوحدة أمام النصر بأربعة أهداف دون رد، في آخر مباراة له مع الفريق.

شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئوليه في ظروف صعبه و استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الاداره و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الاداره لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونيه اختراق حسابي — Mido (@midoahm) March 19, 2019

وعلق ميدو بعد قرار إقالته :“شكرا إدارة الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الادارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز اشاد به الجميع.. احترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي.

اشكر بشكل خاص حاتم الخيمي وعبد الله خوقير ..لم ارى منهم الا كل خير ودعم لي منذ اول يوم لي في المملكه..سيظلوا اخوه لي الى اخر يوم في عمري..@15Khogeer @hatimk09 — Mido (@midoahm) March 19, 2019

وتابع :“اشكر بشكل خاص حاتم الخيمي ـ رئيس النادي ـ وعبد الله خوقير ـ نائب رئيس النادي ـ ..لم ارى منهم الا كل خير ودعم لي منذ اول يوم لي في المملكة .. سيظلوا اخوة لي الى اخر يوم في عمري“.

وكلف مجلس إدارة نادي الوحدة التشيلي الفارو فيدال بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لميدو ويساعده السعودي عيسي المحياني.