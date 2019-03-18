ميدو يعلن استرجاع حسابه على تويتر بعد سب مغرد بألفاظ نابية‎

أعلن المدرب المصري أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي، استرجاع حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب ميدو على ”تويتر“: ”الحمد لله تم استرجاع حسابي“.

وكان ميدو قد سب أحد المغردين بألفاظ نابية، بعد أن طلب منه المغرد الرحيل عن الوحدة

وأثار ميدو الجدل في السعودية قبل أيام، بعدما قال في تصريحات نقلتها صحيفة ”الجزيرة“: ”بالنسبة لعبدالإله العمري، الإنجليز أصدروا قانونًا عام 97 بعدم إشراك أي لاعب معار أمام ناديه السابق، ويجب أن نصدر هذا القانون في ملاعبنا لأنها تشكل ضغوطًا وتثير الشبهات على اللاعب“.

وأضاف: ”إشراكي للعمري كان اضطراريًا بسبب الكم الكبير من اللاعبين غير الجاهزين، وهو لاعب مخلص ومجتهد بالتمارين، والخسائر في ملعبنا تحتاج للدراسة“.

للاسف تم اختراق حسابي الحمد لله تم استرجاعه.. — Mido (@midoahm) ١٨ مارس ٢٠١٩

الحمد لله تم استرجاع حسابي — Mido (@midoahm) ١٨ مارس ٢٠١٩

وخسر الوحدة برباعية دون رد أمام فريق النصر في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الـ24 من عمر الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 24 جولة.

وخرج ميدو ليوضح الأمر عبر برنامج ”الديوانية“، والذي يقدم على قناة السعودية الرياضية، موضحًا: أعتذر عن سوء التوقيت في إخراج فكرتي، ولما أناقش نقطة ما فتكون للصالح العام، وأعتبر السعودية وطني، ولم أقصد لاعب الوحدة بعينه بالتغريدة التي نشرتها صحيفة الجزيرة تم استقطاع الجزء الذي تحدثت من خلاله عن هذا الأمر“.

وتابع: ”تحدثت عن الموضوع بشكل عام وليس على اللاعب الخاص بالوحدة، وأكدت خلال حديثي أن اللاعب قدّم مباراة جيدة مقارنة بزملائه، وأكدت أن الإنجليز حرصوا على حماية لاعبيهم بعدم المشاركة أمام أنديتهم السابقة في حال الإعارة، وهذا شيء كنت أتمنى حدوثه في مصر منذ زمن طويل، وأؤكد كلامي بشكل عام كان لصالح منظومة الكرة السعودية“.