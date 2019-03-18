محمد السهلاوي يستعد للعودة لتشكيلة نادي النصر السعودي الأساسية 

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، طلب من المهاجم محمد السهلاوي الاستعداد للعودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن فيتوريا أبدى استياءه من المستوى الذي قدمه بدلاء الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله (عبد الله آل سالم وفراس البريكان).

وكانت وسائل إعلام كشفت عن رغبة نادي النصر في توقيع مخالصة مالية مع محمد السهلاوي خلال الفترة الحالية، نظرًا لقلة مشاركاته هذا الموسم، وخروجه من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

محمد السهلاوي لم ينقطع عن أداء التدريبات اللياقية منذ أن تم استبعاده عن تشكيلة الفريق، إذ يجري اللاعب تدريبات يومية، تحت إشراف مدرب خاص.

ومنح مدرب النصر، لاعبي الفريق إجازة لمدة 3 أيام، حيث يعاود الفريق تدريباته، يوم الأربعاء، وذلك استعدادًا للقاء الديربي أمام الهلال، يوم الجمعة الـ 29 من شهر مارس الحالي.

وانضم محمد السهلاوي إلى صفوف النصر عام 2009، قادمًا من القادسية، ولعب معه 246 مباراة، ونجح خلالها في إحراز 121 هدفًا، ولكنه ظل على مقاعد البدلاء هذا الموسم، إذ شارك في 11 مواجهة بجميع البطولات، وسجل هدفًا وصنع هدفين.

ويُعد السهلاوي، صاحب الـ32 عامًا، أول لاعب يُحرز أكثر من 100 هدف مع فريق واحد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويملك 102 هدف، وتوج بلقب الدوري موسمي 2013/ 2014 و2014/ 2015، كما حصل على لقب كأس ولي العهد في 2014.