لاعب فريق شباب النصر السعودي يقبل رأس والدته وقدمها (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي شباب النصر الشباب، في إطار الجولة 22 من الدوري الممتاز لدرجة الشباب السعودي، لقطة إنسانية مؤثرة، حيث قام ضاري العنزي لاعب شباب النصر، بتقبيل رأس والدته وقدمها.

وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ضاري العنزي قبل رأس وقدم والدته بعدما قدمت من حفر الباطن، لتشجيعه وحضور المباراة ضد الشباب، التي أقيمت عصر اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وانتهت المباراة بفوز النصر بأربعة أهداف دون رد، سجل أهداف شباب النصر فراس البريكان ”هاتريك“ وأيمن يحيى.

وواصل شباب النصر تربعه على قمة جدول البطولة برصيد 59 نقطة فيما توقف الشباب عند 36 نقطة في المركز الثالث.