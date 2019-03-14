موجز أخبار الهلال والنصر والأهلي والأندية السعودية اليوم ‎

بدأ ناديا الهلال والأهلي الاستعداد لخوض ذهاب قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العرب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيتأهل أحد الفريقين للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني، بعد فوز التونسي بهدف نظيف في الذهاب على أرضه.

وستقام مباراة العودة في الخرطوم يوم 29 مارس/آذار الحالي، بينما يستضيف ملعب الجوهرة المشعة في جدة مباراة إياب قبل النهائي بين الأهلي والهلال في 15 أبريل/نيسان المقبل.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في الـ 18 من شهر أبريل/ نيسان القادم في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأ الهلال والأهلي في الاستعداد لخوض مباراة الذهاب، حيث يتدرب الفريقان لخوض هذه المباراة المهمة، إذ تأجلت مباراتهما ضمن الجولة 24 لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وعلى صعيد آخر، نستمر مع أخبار الهلال، حيث تواجد، يوم الخميس، وكيل أعمال عمر عبد الرحمن (عموري) في مقر الزعيم، من أجل معرفة نية إدارة الهلال في تجديد عقد اللاعب من عدمه خاصة في ظل الإصابة الطويلة للاعب والتي قاربت على العام.

ويتألق محترفو الهلال مع الفريق خاصة الفرنسي بافيتيمي جوميس والوافد الجديد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو فضلًا عن القائد كارلوس إدواردو.

النصر يستأنف مهمته في الدوري

واصل النصر استعداداته لمواجهة الوحدة في الدوري، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 24 حيث يسعى لمواصلة مطاردة الهلال على الصدارة.

واهتم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، على التدريبات البدنية وأجرى مناورة فنية قبل نهاية التدريب استعدادًا لمواجهة صعبة أمام فريق المدرب المصري أحمد حسام (ميدو).

كما أن الاتحاد يواصل الاستعداد لاستئناف مهمته الشاقة للبقاء في الدوري بلقاء الحزم، ضمن الجولة ذاتها مع اقتراب المسابقة من نهايتها.