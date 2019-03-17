نادي الهلال السعودي ينتزع فوزًا صعبًا على الأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد (فيديو)

انتزع نادي الهلال السعودي فوزًا شاقًا على مواطنه الأهلي، الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على استاد جامعة الملك سعود.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الإسباني جوناثان سوريانو في الدقيقة 49، مستغلًا كرة من محمد الشلهوب.

وتقام مباراة الإياب يوم 15 أبريل المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، لكن قبل ذلك سيلتقي الفريقان على الملعب ذاته يوم 12 أبريل في إطار مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

يشار إلى أن نصف النهائي الآخر يجمع النجم الساحلي التونسي مع المريخ السوداني، وقد انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز النجم الساحلي 1/0 في تونس.