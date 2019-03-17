هدف مباراة الهلال والأهلي.. 1/0 للزعيم (فيديو)

تقدم سوريانو لاعب نادي الهلال بهدف في شباك الأهلي بالهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديي الهلال والأهلي السعودي، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

واستلم سوريانو تمريرة سحرية من الشلهوب وانفرد بالمرمى، وأودع الكرة في الشباك.

وصعد الهلال إلى نصف النهائي بمسيرة مميزة دون اهتزاز شباكه، ودون هزيمة، وفاز الفريق الأزرق على الشباب العُماني في دور الـ32 بنتيجة 1/0 ذهابًا وإيابًا، ثم أطاح بالنفط العراقي بنتيجة 4/0، و2/0، وأقصى الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 3/0، و0/0.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة المحرق البحريني بنتيجة 2/0، و3/0 في دور الـ32، ثم عبر وفاق سطيف الجزائري بالفوز في الجزائر 1/0 ثم التعادل 1/1 في السعودية، ثم تخطى الوصل الإماراتي بنتيجة 2/2 ثم الفوز 2/1 في دور الـ 8.

ويلتقي الهلال والأهلي 3 مرات في أقل من شهر، إذ تلعب مباراة نصف نهائي كأس زايد، اليوم الأحد، ثم يلتقيان يوم 12 أبريل في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، وعلى الملعب ذاته يلتقيان يوم 15 أبريل في إياب نصف نهائي كأس زايد، علمًا بأن الهلال تغلب 4/3 على الأهلي في الدور الأول من الدوري السعودي.