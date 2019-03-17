ميدو يرد مجددًا على تفسير تصريحاته بشأن مشاركة عبد الإله العمري في مباراة الوحدة والنصر

حرص أحمد حسام ”ميدو”، المدير الفني للوحدة السعودي، على الرد مجددًا على صحيفة ”الجزيرة“، التي أعادت نشر تصريحاته بشأن مشاركة مدافعه الشاب عبد الإله العمري المعار من النصر، والذي لعب مباراة أمس السبت ضد العالمي، الذي يمتلك عقده، وأثار جدلًا في السعودية.

وخسر الوحدة برباعية نظيفة على يد النصر في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

ونشرت جريدة ”الجزيرة“ السعودية تسجيلًا لتصريحات ميدو التي أثارت الجدل، لتؤكد ما قاله، فخرج ميدو لتفسير ما حدث عبر حسابه الشخصي على تويتر، صباح الأحد.

وقال ميدو: ”تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح ولا يحتاج إلى توضيح لمن يريد أن يسمعه بنية صافية“.

وأضاف: ”أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف بحسب أهوائهم وهواة فن المؤامرات، فليس عندي أي وقت للرد عليكم أكثر مما فعلت“.

وأتم: ”خسرنا مباراة سويًا كمجموعة، وسنعود للانتصارات معًا كمجموعة“.

تصريحي بشأن اللاعبين المعارين واضح وصريح ولا يحتاج الى توضيح لمن يريد ان يسمعه بنية صافية أما عن هواة الصيد في الماء العكر وتلوين المواقف حسب اهوائهم وهواة فن المؤامرات فليس عندي اي وقت للرد عليكم اكثر مما فعلت!! خسرنا مباراة سويا كمجموعة وسنعود للانتصارات معا كمجموعة.. https://t.co/CQBE1jYX3X — Mido (@midoahm) March 17, 2019

وكان ميدو قال، أمس في تصريحات تلفزيونية: ”أعتذر للاعب عبد الإله العمري، لو كان تفهم تصريحاتي بشأن تطبيق نظام الاتحاد الإنجليزي، بعد خوض اللاعبين المعارين أمام أنديتهم، بشكل خاطئ“.

وأضاف: ”أنا تحدثت في هذا الأمر بشكل عام ولم أشكك في اللاعب نهائيًا، ولكن حديثي كان نابعًا من حبي للمملكة ورغبتي في تطبيق الأفضل دائمًا“.

وأكمل: ”سأتحدث مع العمري بشكل خاص، لكي أوضح له وجهة نظري، وأعتقد أنه يعلم السبب وراء حديثي“.

وأردف: ”العمري من أهم اللاعبين لدينا، وطلبت من إدارة النادي التعاقد معه للمواسم المقبلة، وأرى فيه مستقبل دفاع المنتخب“.

وتلقى ميدو خسارته الرابعة في 13 مباراة قاد فيها الوحدة، مقابل 6 انتصارات و3 تعادلات.

الفوز أوصل النصر للنقطة الـ 55 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 56 نقطة مع مباراة متأخرة.

بينما تجمد رصيد زملاء محمد عواد عند النقطة الـ 36 في المركز السادس.