بعدما أثارت جدلًا.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته عن عبدالإله العمري بعد مباراة النصر والوحدة‎ (فيديو)

طالب أحمد حسام ”ميدو”، المدير الفني لفريق الوحدة، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتطبيق قانون عدم مشاركة أي لاعب معار أمام فريقه السابق، على غرار مافعله رئيس الزمالك في الدوري المصري، وكذلك النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات نقلتها صحيفة ”الجزيرة“: ”بالنسبة لعبدالإله العمري، الإنجليز أصدروا قانونًا عام 97 بعدم إشراك أي لاعب معار أمام ناديه السابق، ويجب أن نصدر هذا القانون في ملاعبنا لأنها تشكل ضغوطًا وتثير الشبهات على اللاعب“.

وتابع: ”إشراكي للعمري كان اضطراريًا بسبب الكم الكبير من اللاعبين غير الجاهزين، وهو لاعب مخلص ومجتهد بالتمارين، والخسائر في ملعبنا تحتاج للدراسة“.

#الديوانيه

أحمد حسام – مدرب نادي #الوحدة

العمري من أهم اللاعبين لدينا ، وطلبت من إدارة النادي التعاقد معه للمواسم القادمة ، و أرى فيه مستقبل دفاع المنتخب. pic.twitter.com/gEMThYLt6Q — KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 16, 2019

كان الوحدة تعاقد مع العمري على سبيل الإعارة قادمًا من النصر، وشارك اللاعب اليوم أمام فريقه القديم.

وخسر الوحدة برباعية دون رد أمام فريق النصر في المباراة التي أقيمت بين الطرفين في الجولة الـ24 من عمر الدوري السعودي.

وخرج ميدو ليوضح الأمر عبر برنامج ”الديوانيه“، والذي يقدم على قناة السعودية الرياضية، موضحًا: أعتذر عن سوء التوقيت في إخراج فكرتي، ولما أناقش نقطة ما فتكون للصالح العام، وأعتبر السعودية وطني، ولم أقصد لاعب الوحدة بعينه بالتغريدة التي نشرتها صحيفة الجزيرة تم استقطاع الجزء الذي تحدثت من خلاله عن هذا الأمر“.

وتابع: ”تحدثت عن الموضوع بشكل عام وليس على اللاعب الخاص بالوحدة، وأكدت خلال حديثي أن اللاعب قدّم مباراة جيدة مقارنة بزملائه، وأكدت أن الأنجليز حرصوا على حماية لاعبيهم بعدم المشاركة أمام أنديتهم السابقة في حال الإعارة، وهذا شيء كنت أتمنى حدوثه في مصر منذ زمن طويل، وأؤكد كلامي بشكل عام كان لصالح منظومة الكرة السعودية“.