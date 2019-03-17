كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس زايد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والأهلي عملاقي الكرة في المملكة في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويبحث الهلال عن مواصلة مشوار التألق في البطولة العربية، بعدما قدم أداءً ونتائج رائعة، بينما يتطلع الأهلي إلى العودة من الرياض بنتيجة إيجابية لمساعدته في مواجهة الإياب في ملعب الجوهرة المشعة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح موقعة الهلال والأهلي في كأس زايد:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ18:45 مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”جامعة الملك سعود“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 1“ بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.

مشوار الفريقين

صعد الهلال إلى دور الأربعة بمسيرة مميزة دون اهتزاز شباكه ودون هزيمة، وفاز الفريق الأزرق على الشباب العماني في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ذهاباً وإياباً ثم أطاح بالنفط العراقي بنتيجة 4-0 ، 2-0 ذهاباً وإياباً وأقصى الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 3-0 ، 0-0.

وتأهل الأهلي إلى دور الأربعة بعدما تخطى عقبة المحرق البحريني بنتيجة 2-0 ، 3-0 في دور الـ32 ثم عبر وفاق سطيف الجزائري بالفوز في الجزائر بهدف نظيف ثم التعادل 1-1 بالسعودية ثم تخطى الوصل الإماراتي بنتيجة 2-2 ثم الفوز 2-1 بدور الثمانية.

التفوق العربي للهلال

يبحث الأهلي عن العبور للدور النهائي أملاً في تحقيق اللقب العربي للمرة الأولى، وتأهل الأهلي لنهائي البطولة مرة وحيدة في نسخة 2003 وخسر أمام الأفريقي التونسي بهدف نظيف كما صعد لدور الأربعة في نسخة 2001 و2004 و2007 وفشل في عبور هذه المرحلة.

وتقابل أهلي جدة ضد الهلال في البطولة العربية في دور المجموعات بنسخة 2004 وتعادلا 1-1 في جدة وفاز الهلال 3-0 في الرياض ثم تقابلا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2005 وفاز الهلال بنتيجة 3-1 في الرياض وتعادلا 2-2 في جدة ليحصد الزعيم المركز الثالث ويتفوق عربيًّا على الأهلي.

وفاز الهلال بلقب دوري أبطال العرب عامي 1994 و1995 والبطولة العربية لأبطال الكؤوس عام 2000 وبطولة النخبة العربية 2001 ويبحث عن استعادة اللقب العربي.

قطار الهلال السريع

يسعى الهلال لمواصلة مسلسل انتصاراته بالبطولة العربية، وتحقيق فوز يقربه من التأهل للدور النهائي للبطولة، وأكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال، أنه يدرك جيداً قيمة وقوة الكلاسيكو ضد الأهلي مبدياً ثقته في لاعبيه رغم غياب بعض النجوم.

يفتقد الهلال خدمات 8 لاعبين هم: البرازيلي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج وعبد الله عطيف ونواف العابد بسبب الإصابة والفرنسي بوفاتيمبي غوميز للإجهاد بخلاف الثلاثي غير المقيد عربيًّا الحارس عبد الله المعيوف والأسترالي ميلوس ديجينيك والإيطالي سباستيان جيوفينكو.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم -على الأرجح- الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي محمد جحفلي والإسباني ألبرتو بوتيا ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع ويقود خط الوسط محمد كنو وناصر الدوسري وسالم الدوسري وهتان باهبري والبيروفي أندريه كاريلو بينما يقود الهجوم الإسباني جوناثان سوريا.

أحلام الأهلي

يملك الأهلي أحلاماً كبيرة في البطولة العربية، خاصة أن الفريق ابتعد عن المنافسة بعض الشيء في بطولة الدوري، ويأمل تعويض الأمر في المشاركات الخارجية سواء أكان عربيًّا أم آسيويًّا.

وقال المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني للأهلي السعودي، قبل اللقاء إن الجميع يدرك قوة الهلال، ولكن فريقه يدخل اللقاء بثقة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية في الرياض.

ويعاني الأهلي غيابات -أيضاً- مؤثرة حيث يفتقد خدمات عبدالفتاح عسيري ويوسف الحربي ومعتز هوساوي والبرازيلي جوزيف دي سوزا للإصابة وسعيد المولد بداعي الإيقاف بخلاف عدم قيد تيسير الجاسم وحسين عبدالغني والتشيلي كلاوديو بايزا والبرازيلي أدريلان سانتوس وعبدالعزيز الشهراني وعثمان الحاج عربياً.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم على الأرجح، الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي محمد آل فتيل والتشيلي باولو دياز وعبد الباسط هندي والمصري محمد عبد الشافي للدفاع وحسين المقهوي ونوح الموسى وسلمان المؤشر للوسط والروماني نيكولاي ستانسيو والسوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دغانيني تافاريس للهجوم.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الغيابات ستلقي بظلالها على كلاسيكو الأهلي والهلال في البطولة العربية، موضحاً أن الهلال فريق قوي ومميز ولديه أوراق عديدة قادرة على الحسم، أبرزها الثنائي السعودي الدولي باهبري وسالم الدوسري.

وأضاف: ”في وجود عمر السومة لا تطمئن للأهلي فهو لاعب موهوب وقناص وقادر على صناعة الفارق وهز الشباك من أنصاف الفرص“.