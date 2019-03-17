القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس زايد

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره أهلي جدة، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”جامعة الملك سعود“، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية ”كأس زايد للابطال“.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

وتقام مباراة الهلال أمام الأهلي في تمام الساعة 05:45 بتوقيت القاهرة، 06:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.

ويسعى الهلال لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم وأن يتوجها بالتأهل للنهائي حيث يقدّم ”الزعيم“ أداءً لافتًا في جميع البطولات التي يخوضها، إذ يتصدر ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق فوزين في أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا ليتصدر مجموعته، بالإضافة إلى وصوله إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك.

11 هدف هلالي في مشوار الفريق إلى الدور نصف النهائي..#كأس_زايد_للأندية_الأبطال

استمتع بالأهداف #الهلال_الأهلي pic.twitter.com/hMlJvlIuz7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 16, 2019

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب تجاوزه فريق الشباب العماني في دور 32، وتجاوزه فريق النفط العراقي في الدور ثمن النهائي، وتخطى فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي.

وفي المقابل، يتطلع الأهلي إلى التمسك ببطولته الأخيرة هذا الموسم بعد موسمٍ قدم فيه الفريق أداءً متذبذبًا بقيادة مدربه الأرجنتيني السابق غويدي، الذي أقيل وأسندت المهمة للأوروغوياني الخبير خورخي فوساني.

وخرج الأهلي من جميع البطولات المحلية عقب إقصائه من كأس الملك على يد الوحدة في الدور ثمن النهائي، بالإضافة إلى تضاؤل فرصه بالمنافسة على لقب الدوري حيث يبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة.

ويأمل الأهلي في أن يوقف انتصارات الهلال عليه في السنتين الأخيرتين وتحقيق نتيجةٍ إيجابية قد تسهل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام مطلع شهر إبريل في جدة.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه فريق المحرق البحريني في الدور الـ32، وتجاوزه فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور ثمن النهائي، وفوزه الصعب على الوصل الإماراتي في الدور ربع النهائي.