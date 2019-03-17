موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس زايد

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”جامعة الملك سعود“، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية ”كأس زايد للابطال“.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا في مشواره الآسيوي على حساب الدحيل بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، في الوقت الذي يتربع فيه على صدارة الدوري السعودي برصيد 56 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن النصر.

في المقابل خسر أهلي جدة مباراته الأخيرة أمام باختاكور بهدف مقابل هدف، بدوري أبطال آسيا، أما في الدوري فيحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس برصيد 40.

ويغيب عن الهلال خلال تلك المباراة نواف العابد، وكارلوس إدواردو فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي غوميز من بداية المباراة، في المقابل يعاني الأهلي من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديغانيني تافاريس واللاعب عبدالفتاح عسيري.

والتقى الفريقان في 4 مناسبات سابقة في البطولة العربية، نجح الهلال في الفوز بمباراتين بينما حسم التعادل مباراتين.

ويلتقي الهلال والأهلي 3 مرات في أقل من شهر، فبخلاف المباراة التي تجمعهما اليوم، يلتقي الفريقان يوم 12 أبريل في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، وعلى الملعب ذاته يلتقيان يوم 15 أبريل في إياب نصف نهائي البطولة، علمًا بأن الهلال فاز على الأهلي في الدور الأول للدوري 4-3.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

وتقام مباراة الهلال أمام الأهلي في تمام الساعة 05:45 بتوقيت القاهرة، 06:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.