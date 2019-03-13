هل يخطط نادي الهلال السعودي لخطف ماركوس بيرغ من العين الإماراتي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها بدأت البحث عن مهاجم بديل للإسباني غوناثان سوريانو، وذلك للتعاقدات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر أن اللاعب تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي بكين غوان الصيني، لكن اللاعب لم يقدم الإضافات المنتظرة منه حتى الآن.

وبحسب مصادر هلالية تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، مهاجم العين الإماراتي، يعد الهدف القادم لإدارة الهلال بتوصية من مدرب الفريق زوران ماميتش، والذي سبق وأشرف عليه إبان تواجده في النادي الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزعيم لا يعول كثيرًا على المهاجم الإسباني كأساسي في المباريات، ويشرك بدلًا منه الفرنسي بافيتمبي غوميز.