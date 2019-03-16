موجز أخبار النصر والاتحاد والهلال والأندية السعودية اليوم

شهد، يوم السبت، خوض فريقين من الأندية السعودية الأربعة الكبرى مباراتين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان واستعداد الفريقين الآخرين لمواجهة مرتقبة بينهما في ذهاب قبل نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وفي مكة تألق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، وضرب عدة عصافير بحجر واحد عندما سجل رباعية فريقه في مرمى الوحدة ليضغط على الهلال في قمة المسابقة ويتصدر هدافي البطولة برصيد 21 هدفًا.

ورفع النصر رصيده إلى 55 نقطة من 24 مباراة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي خاض مباراة أقل.

وبات حمد الله معشوق جماهير ”العالمي“ بعد ”سوبر هاتريك“ وأهدافه الغزيرة التي دفعته إلى صدارة المسابقة بفارق هدفين عن الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون.

قمة سعودية بنكهة عربية

ويستعد الهلال حامل لقب الدوري المحلي لمواجهة الأهلي في كأس زايد في مباراة مرتقبة ضمنت تأهل أحد الأندية السعودية للمباراة النهائية الشهر المقبل في استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه قائد ”الزعيم“ كارلوس إدواردو إلى صربيا لإجراء الفحوصات الطبية بعد إصابته أمام الدحيل القطري في البطولة الآسيوية.

لكن رغم غياب إدواردو أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال أن ”البطولة العربية تهمني كثيرًا وأسعى لتحقيقها، ولأن فريقي ينافس على العديد من البطولات المتاحة، فسوف تكون المشاركة فيها بكل قوة“.

وأضاف ماميتش في مؤتمر صحفي: ”نتائج فريق الأهلي جيدة في الدوري، وعلينا التعامل بذكاء والتركيز والخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، ولا نفكر في اللاعبين الغائبين وكل التركيز على اللاعبين المتواجدين، وأثق بهم كثيراً“.

وفي المقابل، وصف الأوروغواياني خورخي فوساتي، المدير الفني للأهلي، كأس زايد بالمهمة لفريقه وأن التركيز من جانبه على جميع البطولات المتاحة والطموح هو تحسين مركز الفريق في الدوري المحلي والحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال فوساتي عن الهلال ”الهلال غني عن التعريف والجميع يعرف قوته، فهو متصدر الدوري المحلي ويتصدر فرق مجموعته في دوري أبطال آسيا، وهو فريق ليس سهلاً، بل خصم قوي.

”المباراة الأولى هي شوط أول، والحسم سيكون في مباراة الإياب، وفي الفترة البسيطة التي أشرفت فيها على تدريب الأهلي أواجه ضغط المباريات وأفضّل التدوير بين اللاعبين، وأحترم جميع الآراء“.

وسيلاقي الفريق المتأهل من مباراتي فريقي الهلال والأهلي الفريق المتأهل من المواجهة الأخرى في ذات الدور التي ستجمع فريقي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في الـ 29 من مارس/آذار الحالي في مدينة أم درمان، حيث التقيا الفريقان ذهاباً على ملعب الأولمبي في مدينة سوسه التونسية، وفاز النجم بهدف نظيف.

الاتحاد يتقدم

يبدو أن الاتحاد يسير على الطريق الصحيح حيث حقق انتصارًا كبيرًا على مستضيفه الحزم بثلاثية نظيفة ليقطع خطوة مهمة نحو النجاة من الهبوط.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز 13 متأخرًا بنقطتين ومركز واحد عن الحزم.

وقال التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب الاتحاد، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”نركز في الجهاز الفني على بطولة الدوري لتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها. سنعمل للاستفادة بشكل أفضل بعد فترة التوقف وتقديم المزيد خلال المباريات المقبلة. نعمل من أجل جماهيرنا التي تستحق الفرحة والتضحية من أجل الانتصارات“.