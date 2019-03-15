موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في نصف نهائي كأس زايد والقنوات الناقلة‎

يلاقي نادي الهلال السعودي مواطنه الأهلي، في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال يوم الأحد، 17 مارس، على استاد جامعة الملك سعود.

وتنقل المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات أبوظبي الرياضية، وهي النقل الحصري للبطولة.

ويلتقي الهلال والأهلي 3 مرات في أقل من شهر، إذ تلعب مباراة نصف نهائي كأس زايد يوم 17 مارس، ثم يلتقيان يوم 12 أبريل في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، وعلى الملعب ذاته يلتقيان يوم 15 أبريل في إياب نصف نهائي كأس زايد.

علمًا أن الهلال تغلب 4/3 على الأهلي في الدور الأول من الدوري السعودي.

ورفضت إدارة النادي الأهلي طلبًا من الهلال، بزيادة نسبة المشجعين الحاضرين، للقاء الفريقين في كأس زايد للأندية الأبطال من 5% إلى 30%، في كلا المباراتين بالرياض وجدة.

ويعاني الأهلي من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديجانيني تافاريس واللاعب عبدالفتاح عسيري.