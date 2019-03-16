هدف مباراة الوحدة والنصر.. عبد الرزاق حمد الله يضع ”العالمي“ في المقدمة (فيديو)

سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الوحدة من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”الشرائع“ ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8 (من ركلة جزاء) الوحدة 0 : 1 النصر #الوحدة_النصر pic.twitter.com/oEI4nk5znj — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

ويدخل الوحدة مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق تعادلًا بطعم الفوز بنتيجة 1\1 أمام الهلال المتصدر في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية على ملعب ”جامعة الملك سعود“ معقل نادي الهلال.

ويبحث الوحدة عن تحقيق فوزه الـ11 فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

واجه الوحدة نظيره النصر في 13 لقاء، فاز في 2 وخسر 9 وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

ويستهدف النصر تحقيق الفوز السادس على التوالي لمواصلة تضييق الخناق على الهلال قبل مباراة الديربي التي تجمعهما يوم 29 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ25.