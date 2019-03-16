كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي

يخوض فريق الوحدة مواجهة قوية ضد ضيفه النصر، مساء السبت، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الجولة الـ 24 ببطولة الدوري السعودي.

ويسعى الوحدة، بقيادة مدربه المصري أحمد حسام ”ميدو“، لاستكمال مسلسل مفاجآته بعد التعادل الأخير مع الهلال في عقر داره، بينما يأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا عبور هذه العقبة ومواصلة الصراع على القمة مع الهلال.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”مدينة الملك عبدالله الرياضية“.

وتنقل المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبدالله الحربي ودوري بلس 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 36 نقطة من 10 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 29 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، ويعتلي صدارة هدافي الفريق البرازيلي ماركوس جويليرمي برصيد 8 أهداف.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، وفاز الفريق 16 مرة مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، وسجل العالمي 45 هدفًا واستقبل 21 هدفًا، ويبقى هدافه المغربي عبدالرازق حمدالله برصيد 17 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في ملعب النصر بفوز الوحدة بنتيجة 2/1، وفاز النصر في آخر زيارة لملعب الوحدة بثلاثية دون رد في أكتوبر 2016.

مفاجآت الوحدة

يسعى الوحدة لاستكمال مسلسل مفاجآته والتقدم بشكل أكبر نحو صراع المربع الذهبي، وهو الهدف الذي يطمح إليه فرسان مكة هذا الموسم، خاصة أن الفريق تحسن بشكل كبير على المستوى التكتيكي مع المدرب المصري أحمد حسام ميدو رغم إصابة العديد من لاعبيه.

ونجح الوحدة في إدراك التعادل مع الهلال، كما فاز على النصر في عقر داره بالدور الأول، ويطمع ميدو في تفجير مفاجأة جديدة رغم تأثر الفريق بحمى الإصابات التي بدأت بسقوط صفقة الشتاء الكونغولي كابونغو كاسونغو بإصابة طويلة بجانب البرازيلي أنسيلمو بسبب الإصابة أيضًا.

ومن المرجح أن يعتمد ميدو على نفس التشكيلة التي خاض بها لقاء الهلال، وتضم الحارس عبدالله الجدعاني وأمامه الرباعي فواز الصقور وعبدالإله العمري والبرازيلي ريناتو جونيور والجزائري زيدان مباركو للدفاع.

ويقود خط الوسط المخضرم وليد باخشوين وبجواره محمد القرني وعلي النمر وعبدالإله المالكي والبرازيلي ماركوس جويليرمي، وفي الهجوم أحمد عبده جابر، مع وجود عناصر واعدة مثل التونسي عصام الجبالي وجابر عسيري وصالح العمري، مع احتمالية ظهور الحارس المصري محمد عواد وأيضاً الفنزويلي روميلو أوتيرو بعد التعافي من الإصابة.

مشوار النصر

يأمل المدرب روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، تحقيق الفوز، خاصة بعد أن أفلت من فخ الاتفاق بالجولة الماضية، ويسعى المدرب البرتغالي إلى تصحيح الصورة بعد السقوط الآسيوي أمام الوصل الإماراتي.

ويفتقد النصر خدمات إبراهيم غالب والبرازيلي مايكون وراكان الشملان، ولكن الفريق، صاحب الرداء الأصفر، لديه لاعبون مهددون بالغياب عن كلاسيكو الهلال في الجولة الماضية بسبب تراكم البطاقات، وفي حالة تلقي الإنذار أمام الوحدة سيغيبون عن الكلاسيكو، وهم البرازيليان برونو أوفيني وبيتروس، وحمد المنصور ويحيى الشهري.

ويعتمد فيتوريا على الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي خالد عبدالباقي وعمر هوساوي والبرازيلي برونو أوفيني وعبدالرحمن العبيد للدفاع، والمغربي نورالدين إمرابط والبرازيليين جوليانو وبيتروس وعبدالله الخيبري، مع الثنائي الهجومي المرعب النيجيري أحمد موسى والمغربي عبدالرازق حمدالله.

وقال المدرب المصري عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة السعودي لشبكة ”إرم نيوز“، إن هذه المواجهة لن تكون سهلة للفريقين، فالوحدة تعادل مع الهلال وأحرجه وسط جماهيره ولكن النصر أيضًا لديه دوافع المنافسة ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الآسيوية.

وأضاف: ”ميدو يملك أفكارًا تكتيكية تساعد الفريق الذي يقوده على الوصول للمرمى من أقصر الطرق، والنصر أيضًا لديه قوة هجومية ضاربة بوجود موسى وحمدالله، أحد نجوم الموسم“.