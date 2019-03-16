نادي الاتحاد يقتنص فوزًا ثمينًا من الحزم ويرتقي للمركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي

اقتنص نادي الاتحاد السعودي، فوزًا ثمينًا على مضيفه الحزم بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع كارلوس فيلانويفا على هدف المباراة في الدقيقة 31، برأسية استقرت في شباك الحارس مليك عسلة، وأضاف مروان داكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 68 برأسية في الشباك، قبل أن يوقع فهد المولد على الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

واستكمل الحزم المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53، بعد تلقي مسعود بخيت، لاعب الفريق، بطاقة حمراء مباشرة.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الاتحاد، قبل أن يهدرها أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 74.

وصعد الاتحاد للمركز الثالث عشر، بوصوله إلى النقطة 22، بينما تجمد رصيد الحزم عند 24 نقطة، في المركز الثاني عشر.