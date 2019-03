واتفورد يهزم كريستال بالاس ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ واتفورد قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية في أربعة مواسم، بعدما سجل أندريه غراي هدفًا بعد ثلاث دقائق من المشاركة كبديل، ليقود فريقه للفوز 2-1 على كريستال بالاس، اليوم السبت.

ومنح إيتيين كابو التقدم بهدف لواتفورد في الدقيقة 27، لكن بالاس رد بعد الاستراحة.

???? | @hdgomes springs to his right to keep out Max Meyer! pic.twitter.com/3CkIO2KHLc — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

وأدرك ميشي باتشواي التعادل لبالاس بعد مرور ساعة من اللعب، لكن واتفورد انتزع بطاقة الظهور في استاد ويمبلي عندما سجل جراي، الذي شارك بدلًا من ويل هيوز، هدف الانتصار في الدقيقة 79.

???? | @mbatshuayi with an impressive solo goal to level for @CPFC! pic.twitter.com/xILoKNcP1g — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

وسدد آرون وان-بيساكا لاعب بالاس كرة منخفضة قوية بجوار المرمى بعد خطأ دفاعي.

وهذه المرة الثالثة التي يفوز فيها واتفورد 2-1 على بالاس هذا الموسم، بعد الفوز بالنتيجة ذاتها في ذهاب وإياب الدوري الممتاز.