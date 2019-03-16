شاهد لقطة مباراة الاتحاد ضد الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

اختارت قناة KSA SPORTS السعودية لقطة لفرحة شيخ بحصول فريقه على ركلة جزاء خلال مباراة الاتحاد والحزم بالدوري السعودي، لقطة اليوم.

وتحصل نادي الاتحاد على ركلة جزاء ضد الحزم، ما تسبب في فرحة عارمة بالمدرج الاتحادي، حيث ظهر شيخ وسط الشباب بالمدرجات يهتف فرحًا بالقرار.

وأهدرت ركلة الجزاء لاحقًا.

وسجل فيلانويفا الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الحزم، مساء السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 68 سجل مروان دا كوستا الثاني للاتحاد.

ويتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط، ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، متقدمًا إلى المركز 13، ولا يختلف وضع الاتحاد عن وضع الحزم، حيث إن الفريق بات قريبًا من مناطق الخطر، عقب أدائه المتذبذب في المراحل السابقة.

وفشل الحزم في تحقيق الفوز في مواجهته السابقة أمام أحد متذيل الترتيب، بعد تعادلهما 2-2، ليبقى في المركز 12 برصيد 24 نقطة.