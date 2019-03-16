هدف مباراة الحزم والاتحاد.. فيلانويفا يضع ”النمور“ في المقدمة (فيديو)

سجل فيلانويفا الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الحزم، مساء السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 31

الحزم 0 : 1 الاتحاد

⁧#الحزم_الاتحاد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/sJZN3DP44h — دوري بلس (@dawriplusksa) March 16, 2019

هدف الاتحاد الاول "فيلانويفا" كامل مع الاعادات ???? #الاتحاد_الحزم pic.twitter.com/AdOYvSL8a0 — أهداف الاتحاد والحزم HD (@HD80197028) March 16, 2019

ويتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط، حينما يواجه مضيفه الحزم، ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، متقدمًا إلى المركز 13، ولا يختلف وضع الاتحاد عن وضع الحزم، حيث إن الفريق بات قريبًا من مناطق الخطر، عقب أدائه المتذبذب في المراحل السابقة.

وفشل الحزم في تحقيق الفوز في مواجهته السابقة أمام أحد متذيل الترتيب، بعد تعادلهما 2-2، ليبقى في المركز 12 برصيد 24 نقطة.