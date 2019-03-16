هدف مباراة الحزم والاتحاد.. فيلانويفا يضع ”النمور“ في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة الحزم والاتحاد.. فيلانويفا يضع ”النمور“ في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل فيلانويفا الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الحزم، مساء السبت، على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته والابتعاد عن شبح الهبوط، حينما يواجه مضيفه الحزم، ونجح الاتحاد باستعادة نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، متقدمًا إلى المركز 13، ولا يختلف وضع الاتحاد عن وضع الحزم، حيث إن الفريق بات قريبًا من مناطق الخطر، عقب أدائه المتذبذب في المراحل السابقة.

وفشل الحزم في تحقيق الفوز في مواجهته السابقة أمام أحد متذيل الترتيب، بعد تعادلهما 2-2، ليبقى في المركز 12 برصيد 24 نقطة.

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