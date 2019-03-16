الاتحاد السعودي يرفض احتجاج نادي الهلال على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة ‎(صورة)

رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال ضد نظامية مشاركة اللاعب محمد القرني لاعب الوحدة.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وهددت إدارة الهلال بالتصعيد حال رفض الاتحاد السعودي للاحتجاج، وذلك باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وقبل أيام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطابًا منسوبًا للهيئة العامة للرياضة، يتضمن موافقتها على تسجيل اللاعبين الهواة والمنسقين من أنديتهم، من خلال مكاتب الهيئة العامة للرياضة في كل منطقة، دون ضرورة الحصول على موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويوضح الخطاب، أن هذه الموافقة تمت بناءً على خطاب من اتحاد الكرة موجه للهيئة العامة للرياضة؛ وذلك للإسراع والتيسير في تسجيل اللاعبين الهواة.

من جهة أخرى، قررت إدارة ⁧الهلال⁩ رفع استئناف ضد قرار لجنة الانضباط حول رفضها احتجاج الإدارة بشأن مشاركة اللاعب محمد القرني.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 56 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الثاني.