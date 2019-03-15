أهداف مباراة الشباب والاتفاق.. 1/1 (فيديو)

تقدم أبوبكر ستيف تراولي بالهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الشباب مع الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء هدف أبوبكر ستيف تراولي في الدقيقة 23 بمساعدة جمال الدين بن العمري.
وتعادل إبراهيم حسين محنشي للاتفاق في الدقيقة 45+4.
ويملك الشباب 43 نقطة في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 28 نقطة للاتفاق في المركز التاسع.
الهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب بوبكر تراولي في الدقيقة 23
الاتفاق 0 : 1 الشباب #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#الاتفاق_الشباب #دوري_بلس pic.twitter.com/oCnT9nPQMR
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ مارس ٢٠١٩
الهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب ابراهيم محنشي في الدقيقة 45+4
الاتفاق 1 : 1 الشباب
#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
#الاتفاق_الشباب
#دوري_بلس pic.twitter.com/9Bf27Fcpy2
— دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ مارس ٢٠١٩