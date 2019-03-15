مباراة الهلال ضد الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب ”الراقي“ قبل نصف نهائي كأس زايد

بات الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي في أزمة كبيرة؛ بسبب الإصابات التي ضربت اثنين من أهم لاعبي الفريق، قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد.

ويعاني الأهلي، من إصابة حارسه الأساسي محمد العويس والمهاجم ديجانيني تافاريس واللاعب عبدالفتاح عسيري.

وسيكون الحارس ياسر المسيليم بديلًا للحارس محمد العويس؛ حال عدم قدرته على اللحاق بالمباراة، كما سيتواجد مهند عسيري، في حال عدم إمكانية مشاركة دجانيني تفاريس منذ بداية اللقاء، وعبد الرحمن غريب في ظل افتقاده خدمات اللاعب عبد الفتاح عسيري الذي تأكد عدم لحاقه بالمباراة؛ لمعاناته من تمزق في العضلة من الدرجة الأولى.

الجدير بالذكر أن الأهلي والهلال سيلتقيان مساء الأحد المقبل، في مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد، إذ ستقام المباراة الأولى في ملعب الجامعة، فيما ستكون مباراة الإياب في ملعب الجوهرة.