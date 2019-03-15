الكشف عن موعد انتخابات تحديد رؤساء الأندية السعودية

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من المتوقع أن يشهد الصيف المقبل إعادة فتح باب الانتخابات عن طريق الجمعيات العمومية للأندية لاختيار رئيس لكل نادٍ مدة أربع سنوات.