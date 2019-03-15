الكشف عن موعد انتخابات تحديد رؤساء الأندية السعودية

كشفت تقارير صحفية، أن الهيئة العامة للرياضة في السعودية لا تعتزم مد تكليف رؤساء الأندية السعودية لموسم إضافي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وقالت صحيفة الجزيرة: ”الهيئة العامة للرياضة تتجه لعدم تمديد تكليف رؤساء الأندية للموسم المقبل، وستفتح باب الانتخابات عبر الجمعيات العمومية عقب نهاية الموسم.“
يذكر أن رؤساء كل من الأهلي والهلال والاتحاد والشباب والنصر، وهم الكبار في الدوري السعودي، قد تم تكليف رؤساء لهم مطلع الموسم الجاري ولمدة موسم واحد فقط.
ومن المتوقع أن يشهد الصيف المقبل إعادة فتح باب الانتخابات عن طريق الجمعيات العمومية للأندية؛ لاختيار رئيس لكل نادٍ مدة أربع سنوات.