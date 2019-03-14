ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف ليندر تاوامبا مهاجم التعاون في شباك الفتح (صورة)

حلق الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون على قمة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد إحرازه هدف فريقه الوحيد في شباك الفتح، خلال مباراة الفريقين في افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتصدر الكاميروني ليندر تاوامبا هدافي الدوري برصيد 19 هدفًا، ويليه الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، في المرتبة الثانية برصيد 17 هدفًا، بالتساوي مع عبدالرازق حمد الله لاعب النصر.

كما رفع السومة رصيده إلى 16 هدفًا، في الموسم الحالي، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بفارق هدفين خلف الثنائي المتصدر.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملًا: