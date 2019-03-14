الفيصلي يهزم القادسية ويواصل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

الفيصلي يهزم القادسية ويواصل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل الفيصلي 3 أهداف في الشوط الثاني خلال فوزه 3/0 على القادسية اليوم الخميس ليعود للانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأحرز سلطان مندش والبرازيلي لويس غوستافو ودينيلسون جونيور 3 أهداف بين الدقيقتين 56 و86 ليرفع الفيصلي، الذي خسر من الهلال والشباب في المباراتين السابقتين، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وتوقف رصيد القادسية عند 24 نقطة من 24 مباراة في المركز 12.

ويتصدر الهلال المسابقة بفارق 4 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

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