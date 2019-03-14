الفيصلي يهزم القادسية ويواصل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل الفيصلي 3 أهداف في الشوط الثاني خلال فوزه 3/0 على القادسية اليوم الخميس ليعود للانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأحرز سلطان مندش والبرازيلي لويس غوستافو ودينيلسون جونيور 3 أهداف بين الدقيقتين 56 و86 ليرفع الفيصلي، الذي خسر من الهلال والشباب في المباراتين السابقتين، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

وتوقف رصيد القادسية عند 24 نقطة من 24 مباراة في المركز 12.

ويتصدر الهلال المسابقة بفارق 4 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : سلطان مندش في الدقيقة 56 الفيصلي 2 : 0 القادسية #الفيصلي_القادسية pic.twitter.com/GqdEv1iz1B — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ مارس ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : لويس غوستافو في الدقيقة 82 الفيصلي 3 : 0 القادسية #الفيصلي_القادسية pic.twitter.com/dnAiQAsmo6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ مارس ٢٠١٩