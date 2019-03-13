موجز أخبار الهلال والنصر والاتحاد والأندية السعودية اليوم ‎

انتهت مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بخسارة الاتحاد والنصر والأهلي وانتصار الهلال فقط على الدحيل القطري في الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة القارية.

ورغم انتهاء الجولة الثانية تواصلت احتفالات جماهير ”الزعيم“ بالانتصار على الجار القطري حامل لقب دوري النجوم خاصة الاحتفالات المتواصلة بالهدف الرائع للمهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز إذ استمرت الجماهير في نشر فيديوهات صورتها بنفسها من الملعب للهدف.

لكن مع مواصلة الاحتفالات تستمر معاناة القائد كارلوس إدواردو الذي رجحت المؤشرات الأولية غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع عن المشاركة في المباريات والتدريبات، بعدما أوضح الجهاز الطبي للهلال معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

الفريدي يودع العالمي

وطوى النصر صفحة الخسارة على ملعبه آمام زوب آهان الإيراني وبدأ على الفور الاستعداد لمواجهة الوحدة خارج أرضه يوم السبت المقبل في الدوري المحلي الذي يتنافس على صدارته مع الهلال حامل اللقب.

ولا بديل للنصر عن الفوز على الوحدة صاحب الأداء المتطور في الفترة الأخيرة حتى يقلص الفارق ولو بشكل مؤقت إلى نقطة واحدة مع الهلال حامل اللقب.

وقبل سبع جولات من النهاية يحتل النصر المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الهلال الذي سينتظر حتى 23 مارس/ آذار لمواجهة أُحد فريق الذيل.

وفاز النصر في آخر خمس مباريات في الدوري على القادسية والأهلي والفيحاء والشباب والاتفاق لكنه في المقابل بدأ مسيرته في دوري أبطال آسيا بشكل كارثي.

ومن ناحية أخرى رحل اللاعب المخضرم أحمد الفريدي عن العالمي لكنه لم ينس أبدا فضل النادي عليه وقال في حسابه على تويتر ”إلى النادي الذي لم يكن محطة عبورٍ فحسب، ولجمهور النصر العريق الذي لا تفيهِ عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأُمنيات لكم بالتوفيق والسداد“.

”العميد“ يستأنف صراع النجاة

وبالمثل طوى ”العميد“ صفحة الخسارة الآسيوية وبدأ أيضًا الاستعداد لمواجهة الحزم التي تمثل أهمية قصوى للاتحاد في صراعه للبقاء في دوري المحترفين.

وسيكون الاتحاد في موقف مشابه بعض الشيء للنصر إذ سيرغب في التعافي من هزيمته الآسيوية أمام الوحدة الإماراتي لكنه في المقابل سيأمل في مواصلة رحلة الهروب من الهبوط.

وخسر الاتحاد 4-1 أمام الوحدة يوم الاثنين الماضي، رغم فوزه 5-1 على الريان القطري في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وسينصب تفكير الاتحاد بقيادة مدربه العائد خوسيه لويس سييرا على تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري عندما يواجه الحزم صاحب المركز 12.