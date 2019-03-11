‏رسميًا.. إلغاء احتكار beIN sports بث مباريات كرة القدم الآسيوية في السعودية (صورة)

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، إنه تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع ”تويتر“: ”تلقى الاتحاد السعودي خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات ”beINSPORTS“ لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونيو تضمنت عدم قانونية بث ”beINSPORTS“ في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي أن إلغاء احتكار ”beINSPORTS“ جاء بسبب المخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وواصل ”وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات ”beINSPORTS“ وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري غدًا الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة ذلك.