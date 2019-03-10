خادم الحرمين الشريفين يكرم لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد، واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

خادم الحرمين الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الأولى والثانية للاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات أولمبية بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي أقيمت في الأرجنتين pic.twitter.com/lWiJojTVNB — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) March 10, 2019

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيًا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليًا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية المقبلة.

ومنح خادم الحرمين الشريفين، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للاعب الكارتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبيتين، وهما لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.