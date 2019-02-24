قرعة كأس العالم للشباب 2019.. المنتخب السعودي مع فرنسا في المجموعة الخامسة (صورة)

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة مع منتخبات: فرنسا، ومالي، وبنما.

ويشارك المنتخب السعودي للشباب بصفته بطل كأس آسيا، ويأتي ضمن المستوى ‏الثالث في المونديال.

وفيما يلي مجموعات كأس العالم للشباب 2019:

المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال.

المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور.

المجموعة الثالثة: هندوراس، نيوزيلندا، أوروغواي، النرويج.

المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، أمريكا.

المجموعة الخامسة: بنما، مالي، فرنسا، السعودية.

المجموعة السادسة: البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا