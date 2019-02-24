قرعة كأس العالم للشباب 2019.. المنتخب السعودي مع فرنسا في المجموعة الخامسة (صورة)

أوقعت قرعة كأس العالم للشباب المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة مع منتخبات: فرنسا، ومالي، وبنما.
ويشارك المنتخب السعودي للشباب بصفته بطل كأس آسيا، ويأتي ضمن المستوى الثالث في المونديال.
وفيما يلي مجموعات كأس العالم للشباب 2019:
المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال.
المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور.
المجموعة الثالثة: هندوراس، نيوزيلندا، أوروغواي، النرويج.
المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، أمريكا.
المجموعة الخامسة: بنما، مالي، فرنسا، السعودية.
المجموعة السادسة: البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا
???? | إليكم ما آلت إليه قرعة #كأس_العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، والتي ستنطلق منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.
خالص الأمنيات لصقورنا بالتوفيق.. ???????????????? pic.twitter.com/lQZjA5CG3H
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٤ فبراير ٢٠١٩