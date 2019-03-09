ما الذي يمنع زوران من تصحيح أخطاء نادي الهلال؟

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن ضغط المباريات لا يمنحه الوقت الكافي لتصحيح أخطاء الزعيم بشكل عملي، وذلك بعد التعادل مع الوحدة، الجمعة في الدوري السعودي.

وقال ماميتش، في تصريحات عقب التعادل 1/1: ”كانت مباراة صعبة. الوحدة لعب بطريقة جيدة، وخسرنا الكثير من الكرات في وسط الملعب“.

وأضاف ”في الوقت الذي حضرت فيه لتدريب الفريق لم أجد وقتًا كافيًا للتغيير، أو التعديل بشكل كبير، خاصة مع ضغط المباريات، العمل يتم بمحاضرات شفهية حول الأخطاء“.

وعن استبدال كاريلو، وغوميز، قال ماميتش: ”غوميز كان مرهقًا، وكاريلو انخفض أداؤه، وقررت تبديلهما لزيادة الفعالية الهجومية“.

وتعادل الهلال بعد 6 انتصارات متتالية في الدوري السعودي ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن النصر الثاني.

وواصل المدرب الكرواتي: ”بعد مباراة العين كنت أتحدث مع غوميز، وكان يشعر أنه مرهق فعلًا. هناك أمور كثيرة بيني وبين اللاعبين، لو أردت التحدث عنها فلن تكفي ساعات“.