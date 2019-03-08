الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الفتح ليشعل الصراع على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

أوقف الوحدة مسلسل انتصارات نادي الهلال وأجبره على التعادل 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت أيضًا فوزًا مهمًا للاتحاد على حساب الفيحاء.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع الوحدة القوي في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال محاولاته وتمكن لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 46، بعدما حول عرضية زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو بقدمه في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وفي الدقيقة 75، تمكن لاعب الوحدة جابر عسيري من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ريناتو شافيز بقدمه في شباك الحارس العُماني علي الحبسي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : كارلوس إدواردو في الدقيقة 47 الهلال 1 : 0 الوحدة #الهلال_الوحدة pic.twitter.com/GizB2tpVpz — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٨ مارس ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي الوحدة سجله اللاعب جابر عسيري في الدقيقة 75

الهلال 1 : 1 الوحدة #الهلال_الوحدة

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وفي نفس الجولة، استعاد نادي الاتحاد نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر.

ويدين الاتحاد بهذا الفوز لمهاجمه الصربي بيروفيتش الذي سجّل هدفي الفوز، ليبعد فريقه عن مناطق الخطر مؤقتًا.

بدأ الاتحاد التسجيل خلال الدقيقة 62 حينما تمكن مهاجمه ألكساندر بريوفيتش من إحراز ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 90 تمكن بريوفيتش من تسجيل الهدف الثاني، بعدما حول عرضية زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك الحارس الأردني عامر شفيع.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة متقدمًا إلى المركز 13 مؤقتًا، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : بيرجوفيتش في الدقيقة 62 (من ركلة جزاء) الاتحاد 1 : 0 الفيحاء #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/3INIwa3M1k — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٨ مارس ٢٠١٩