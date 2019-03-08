إدارة ”الزعيم“ تحتج على مشاركة محمد القرني خلال مباراة الهلال والوحدة بالدوري السعودي

تقدمت إدارة نادي الهلال باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ اعتراضًا على عدم أحقية مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب جامعة الملك سعود، في الجولة 23.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن إدارة النادي العاصمي احتجت على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة في مباراة الفريقين؛ بحجة عدم نظامية مشاركته كلاعب هاوٍ.

وتعثر الهلال حامل اللقب عقب ستة انتصارات متتالية، بعد أن فرض عليه فريق المدرب المصري أحمد حسام (ميدو) التعادل بعقر داره.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.