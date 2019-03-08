ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 23 (صورة)

اشتعل الصراع على اللقب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن فقد الهلال المتصدر نقطتين بتعادله 1-1 مع الوحدة، ليقلص مطارده النصر الفارق إلى أربع نقاط بعد أن حول تأخره 2-صفر إلى فوز مثير 3-2 على الاتفاق، اليوم الجمعة.

وحقق الاتحاد أول فوز له هذا الموسم على ملعبه في جدة بالتغلب 2-صفر على الفيحاء، كما سجل عمر السومة هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينقذ الأهلي من فخ القادسية ويقوده للفوز 2-1 خارج ملعبه.

وتعثر الهلال حامل اللقب عقب ستة انتصارات متتالية، بعد أن فرض عليه فريق المدرب المصري أحمد حسام (ميدو) التعادل بعقر داره.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.

كما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة متقدمًا إلى المركز 13 مؤقتًا، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 19 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: