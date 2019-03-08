هدف مباراة النصر والاتفاق.. ”العالمي“ يتأخر (فيديو)

تقدم رامون ارياس مدافع الاتفاق بهدف في شباك نادي النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقابل رامون ارياس عرضية زميله وسدد أرضية قوية، فشل حارس النصر في التعامل معها.

الهدف الأول لنادي الاتفاق سجله اللاعب رامون ارياس في الدقيقة 27

النصر 0 : 1 الاتفاق

???? شاهد مباراة #النصر_الاتفاق عبر تطبيق #دوري_بلس وادخل في السحب على جائزة “آيباد”https://t.co/EELSOhHd7z pic.twitter.com/GmmUDXWRlC — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ مارس ٢٠١٩

ويسعى النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري السعودي، والحفاظ على فارق النقاط عن الهلال المتصدر، على أمل أن يخسر الزعيم.

ويملك النصر 49 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في المقابل حصد الاتفاق 28 نقطة ويحتل المركز التاسع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1، وحقق النصر الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات أمام الاتفاق في الدوري السعودي، في حين فاز الاتفاق مرتين، وتعادلا 3 مرات.