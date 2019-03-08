موعد مباراة النصر والاتفاق اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي النصر منافسه الاتفاق، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة النصر والاتفاق على قناة KSA Sports 1 HD وDawri Plus 2 HD.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري السعودي، والحفاظ على فارق النقاط عن الهلال المتصدر، على أمل أن يخسر الزعيم.

ويملك النصر 49 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بـ 6 نقاط عن الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في المقابل حصد الاتفاق 28 نقطة ويحتل المركز التاسع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1، وحقق النصر الفوز 5 مرات في آخر 10 مباريات أمام الاتفاق في الدوري السعودي، في حين فاز الاتفاق مرتين، وتعادلا 3 مرات.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويأتي القرار بعد انتهاء أعمال الصيانة في الملعب، وجاهزيته لاحتضان المباريات، بحسب تقرير وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.