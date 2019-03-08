عمر السومة يلدغ القادسية ويعبر بالأهلي إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل عمر السومة هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الأهلي من فخ القادسية ويقوده للفوز 2-1 خارج ملعبه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

والفوز هو الأول للأهلي في أربع مباريات في الدوري ليرفع رصيده إلى 40 نقطة لكنه يبقى في المركز الخامس مقابل 24 نقطة للقادسية في المركز 11.

كان القادسية البادئ بالتسجيل بعد مرور نصف ساعة عبر البرازيلي بيسمارك فيريرا من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة.

لكن التعادل جاء سريعًا بضربة رأس مواطنه أدريلان سانتوس قبل ثماني دقائق على انتهاء الشوط الأول.

وبدا أن المباراة في طريقها للتعادل قبل أن ينقض الهداف السوري السومة على كرة عرضية برأسه ليهز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويبتعد الأهلي بفارق 15 نقطة عن الهلال المتصدر الذي يواجه الوحدة في وقت لاحق اليوم.

الهدف الأول لنادي #القادسية سجله اللاعب بيسمارك في الدقيقة 31

القادسية 1 : 0 الاهلي ???? شاهد مباراة #القادسيةالاهلي مباشرةً عبر تطبيق وقنوات #دوري_بلس وادخل السحب على جهاز اَيباد رابط المباراة: https://t.co/C6HMvTHo9s pic.twitter.com/GP4Y5IbEHE — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ مارس ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي #الاهلي سجله اللاعب أدريلان سانتوس في الدقيقة 37

القادسية 1 : 1 الاهلي ???? شاهد مباراة #القادسية_الاهلي مباشرةً عبر تطبيق وقنوات #دوري_بلس وادخل السحب على جهاز اَيباد رابط المباراة: https://t.co/C6HMvTHo9s pic.twitter.com/btwwqNer0Y — دوري بلس (@dawriplusksa) ٨ مارس ٢٠١٩